Звонарёва и Рахимова проиграли свои матчи в финале квалификации турнира в Дубае

Россиянки Вера Звонарёва и Камилла Рахимова не сумели пробиться в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ) через квалификацию.
В финальном матче отбора Звонарёва со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 3:6 проиграла Кайе Канепи из Эстонии. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Звонарёвой 2 эйса, ни одной двойной ошибки 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
Рахимова проиграла румынке Ане Богдан — 2:6, 7:5, 0:6. Матч продолжался 2 часа 12 минут. На счету Рахимовой ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В основной сетке турнира планируют сыграть россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анастасия Потапова.
Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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