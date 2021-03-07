Калинская, Блинкова и Грачёва узнали соперниц на турнире в Гвадалахаре

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на турнире WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика).

Варвара Грачёва сыграет с Данкой Ковинич из Черногории. Соперницей Анны Блинковой, посеянной на турнире под третьим номером, станет Тамара Зиданшек из Словении. Анне Калинской предстоит встреча с прошлогодней финалисткой Лейлой Фернандес (Канада).

Турнир пройдёт с 8 по 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. В прошлом году победительницей турнира стала Хитер Уотсон из Великобритании. В финале она со счётом 6:4, 6:7, 6:1 обыграла Фернандес.

Уайлд-кард на соревнования получили Рената Сарасуа (Мексика) и Эжени Бушар (Канада). На турнире выступят также Надия Подороска (Аргентина), Мари Боузкова (Чехия) и другие.