Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае, где встретится со Свитолиной
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она со счётом 6:4, 1:6, 7:5 обыграла Ван Цян из Китая.
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Ван Цян 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В следующем матче Кузнецова встретится с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая с этой встречи начнёт выступление на турнире.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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