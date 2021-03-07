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Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае, где встретится со Свитолиной

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае, где встретится со Свитолиной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она со счётом 6:4, 1:6, 7:5 обыграла Ван Цян из Китая.

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Ван Цян 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем матче Кузнецова встретится с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая с этой встречи начнёт выступление на турнире.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

Дубай (ж). 1-й круг
07 марта 2021, воскресенье. 11:05 МСК
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		1 7
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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