Соболенко: видимо, кто-то очень хочет, чтобы я и Касаткина играли друг с другом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможной встрече с россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Если Касаткина обыграет Ализе Корне, она встретится с Соболенко в третий раз за полгода.
«Видимо, кто-то очень хочет, чтобы мы играли друг с другом. Не знаю, может быть, наблюдать за нами очень весело, или мы показываем интересную игру. Но да, она жёсткий соперник, особенно здесь, в Дубае. Мне кажется, эти корты довольно хорошо ей подходят. Встреча с ней — всегда отличный поединок. Я с нетерпением жду, когда смогу выйти на корт», — приводит слова Соболенко журналистка Рим Абуллейл на своей странице в «Твиттере».
На Открытом чемпионате Австралии Соболенко обыграла Касаткину во втором круге — 7:6 (7:5), 6:3.
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