Элина Свитолина выступила в образе певца MONATIK на шоу пародий. Видео

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выступила в образе певца MONATIK с песней «Каждый раз» на шоу пародий «Ліпсінк Батл».

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«Очень долго и кропотливо учила все эти движения, ещё с Австралии. Готовилась онлайн, было очень непросто. Но так как я спортсменка, во мне больше какой-то мужской силы. Поэтому, с одной стороны, было непросто, а с другой — походка, например, у меня более мужская, чем женская. Сложилось всё отлично», — прокомментировала своё выступление Свитолина.

9 марта Элина Свитолина начнёт выступление на турнире в Дубае (ОАЭ). В первом матче её соперницей станет россиянка Светлана Кузнецова.