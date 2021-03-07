Элина Свитолина выступила в образе певца MONATIK на шоу пародий. Видео
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выступила в образе певца MONATIK с песней «Каждый раз» на шоу пародий «Ліпсінк Батл».
Посмотреть видео можно на канале в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «1+1 Медиа».
«Очень долго и кропотливо учила все эти движения, ещё с Австралии. Готовилась онлайн, было очень непросто. Но так как я спортсменка, во мне больше какой-то мужской силы. Поэтому, с одной стороны, было непросто, а с другой — походка, например, у меня более мужская, чем женская. Сложилось всё отлично», — прокомментировала своё выступление Свитолина.
9 марта Элина Свитолина начнёт выступление на турнире в Дубае (ОАЭ). В первом матче её соперницей станет россиянка Светлана Кузнецова.
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дубае, где встретится со Свитолиной
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