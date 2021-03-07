Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Рублёв трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Фучович подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублёв – Фучович в Роттердаме.
Рублёв выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500 и завоевал восьмой титул в карьере, первый в сезоне-2021.
Роттердам. Финал
07 марта 2021, воскресенье. 17:40 МСК
59
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей
20-ю победу подряд на турнирах ATP-500 одержал Андрей Рублёв. В финале Роттердама россиянин справился с Мартоном Фучовичем.
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