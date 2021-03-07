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Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500

Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Рублёв трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Фучович подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублёв – Фучович в Роттердаме.

Рублёв выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500 и завоевал восьмой титул в карьере, первый в сезоне-2021.

Роттердам. Финал
07 марта 2021, воскресенье. 17:40 МСК
Мартон Фучович
59
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей
20-ю победу подряд на турнирах ATP-500 одержал Андрей Рублёв. В финале Роттердама россиянин справился с Мартоном Фучовичем.
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