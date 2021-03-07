Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Рублёв трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Фучович подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублёв – Фучович в Роттердаме.

Рублёв выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500 и завоевал восьмой титул в карьере, первый в сезоне-2021.