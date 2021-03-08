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Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP
Теннис / ATP 0
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Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP. На счету уроженца Белграда стало 311 недель на вершине табели о рангах. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Новак Джокович — 311.
2. Роджер Федерер — 310.
3. Пит Сампрас — 286.
4. Иван Лендл — 270.
5. Джимми Коннорс — 268.
6. Рафаэль Надаль — 209.

В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема». На этой неделе Роджер вернётся в тур на соревнованиях в Дохе.

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