Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP. На счету уроженца Белграда стало 311 недель на вершине табели о рангах. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.
Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Новак Джокович — 311.
2. Роджер Федерер — 310.
3. Пит Сампрас — 286.
4. Иван Лендл — 270.
5. Джимми Коннорс — 268.
6. Рафаэль Надаль — 209.
В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема». На этой неделе Роджер вернётся в тур на соревнованиях в Дохе.
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