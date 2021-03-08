Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 марта российский теннисист Андрей Рублёв, выигравший турнир в Роттердаме, поднялся на третью строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В первую пятёрку также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 8 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700.
3 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1170.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1015.
5 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.
7 (25). Диего Шварцман (Аргентина) — 460.
8 (7). Александр Зверев (Германия) — 425.
9 (56). Мартон Фучович (Венгрия) — 420.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 410.
...
21 (34). Карен Хачанов (Россия) — 270.
Стефанос Циципас обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
09:42
-
09:26
-
09:25
-
09:18
-
09:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:39
-
22:00
-
21:51
-
21:39
-
20:43
-
19:46
-
16:25
-
15:36
-
14:58
-
13:43
-
13:11
-
12:36
-
12:08
-
11:57
-
10:40
-
09:45
-
09:38
-
05:15
- 6 марта 2021
-
23:31
-
22:49
-
20:55
-
20:48
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:07
-
17:02
-
14:11
-
12:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам