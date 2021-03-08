Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 марта российский теннисист Андрей Рублёв, выигравший турнир в Роттердаме, поднялся на третью строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В первую пятёрку также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 8 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700.

3 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1170.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1015.

5 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.

7 (25). Диего Шварцман (Аргентина) — 460.

8 (7). Александр Зверев (Германия) — 425.

9 (56). Мартон Фучович (Венгрия) — 420.

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 410.

...

21 (34). Карен Хачанов (Россия) — 270.

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