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Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 марта российский теннисист Андрей Рублёв, выигравший турнир в Роттердаме, поднялся на третью строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В первую пятёрку также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 8 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700.
3 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1170.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1015.
5 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.
7 (25). Диего Шварцман (Аргентина) — 460.
8 (7). Александр Зверев (Германия) — 425.
9 (56). Мартон Фучович (Венгрия) — 420.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 410.
...
21 (34). Карен Хачанов (Россия) — 270.

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