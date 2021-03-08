Гарбинье Мугуруса поднялась на пятую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 марта испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на пятую строчку, американка Джессика Пегула — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на 15-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 8 марта
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1487.
3 (3). Серена Уильямс (США) — 965.
4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910.
5 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 905.
6 (5). Эшли Барти (Австралия) — 901.
7 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 765.
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 712.
9 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710.
10 (12). Джессика Пегула (США) — 696.
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15 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 492...
18 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 460...
25 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 371...
47 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 175...
57 (76). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 151...
62 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 137...
71 (59). Варвара Грачёва (Россия) — 117...
88 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 95...
90 (84). Анастасия Гасанова (Россия) — 80.
91 (122). Маргарита Гаспарян (Россия) — 79...
93 (86). Светлана Кузнецова (Россия) — 72.
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