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Гарбинье Мугуруса поднялась на пятую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 марта испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на пятую строчку, американка Джессика Пегула — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на 15-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 8 марта

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.

2 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1487.

3 (3). Серена Уильямс (США) — 965.

4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910.

5 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 905.

6 (5). Эшли Барти (Австралия) — 901.

7 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 765.

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 712.

9 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710.

10 (12). Джессика Пегула (США) — 696.

...

15 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 492...

18 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 460...

25 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 371...

47 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 175...

57 (76). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 151...

62 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 137...

71 (59). Варвара Грачёва (Россия) — 117...

88 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 95...

90 (84). Анастасия Гасанова (Россия) — 80.

91 (122). Маргарита Гаспарян (Россия) — 79...

93 (86). Светлана Кузнецова (Россия) — 72.