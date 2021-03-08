Рублёв о победной серии: приятно осознавать, что я сделал то, что сделали немногие игроки

Российский теннисист Андрей Рублёв после 20-й кряду победы на турнире АТР-500 рассказал о самочувствии и отношении к впечатляющей серии. Напомним, вчера, 7 марта, в финале соревнований в Роттердаме (Нидерланды) Рублёв нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



«Я чувствую себя счастливым. Это была действительно отличная неделя, как и прошедшие полтора года. Посмотрим, смогу ли я продолжить, смогу ли сохранить этот уровень конкуренции и быть в топ-10.

Я даже не знал о серии, пока СМИ не начали публиковать информацию об этом. Конечно, это большое количество матчей, но я даже не думал об этом… Приятно осознавать, что я сделал то, что сделали немногие игроки», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.

Рублёв стал третьим теннисистом в истории после швейцарца Роджера Федерера (28) и британца Энди Маррея (21) по продолжительности серии успешных матчей на турнирах АТР-500.