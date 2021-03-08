Серена Уильямс после интервью Меган Маркл и принца Гарри: я горжусь вами

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила трогательный пост в поддержку Меган Маркл и принца Гарри после выхода их нашумевшего интервью Опре Уинфри на канале CBS.
«Меган Маркл – моя подруга по духу, она каждый день учит меня быть по-настоящему благородной. Её слова иллюстрируют боль и жестокость, которую она испытала.
Я знаю из первых уст, что сексизм и расизм институты и СМИ используют, чтобы очернить женщин и цветных людей, чтобы свести нас к минимуму, сломать и демонизировать. Мы должны осуждать злонамеренные необоснованные сплетни и бульварную журналистику.
Я хочу, чтобы дочь Меган, моя дочь и ваши дочери жили в обществе, которым управляют с точки зрения уважения», — рассуждает Серена в своём «инстаграме».
Вчера, 7 марта, на CBS вышло интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и её мужа, где ко всему прочему Маркл добавила, что когда она была беременна Арчи, во дворе были опасения и разговоры о том, насколько тёмной может быть кожа ребёнка, когда он родится.
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