Серена Уильямс после интервью Меган Маркл и принца Гарри: я горжусь вами

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила трогательный пост в поддержку Меган Маркл и принца Гарри после выхода их нашумевшего интервью Опре Уинфри на канале CBS.

«Меган Маркл – моя подруга по духу, она каждый день учит меня быть по-настоящему благородной. Её слова иллюстрируют боль и жестокость, которую она испытала.

Я знаю из первых уст, что сексизм и расизм институты и СМИ используют, чтобы очернить женщин и цветных людей, чтобы свести нас к минимуму, сломать и демонизировать. Мы должны осуждать злонамеренные необоснованные сплетни и бульварную журналистику.

Я хочу, чтобы дочь Меган, моя дочь и ваши дочери жили в обществе, которым управляют с точки зрения уважения», — рассуждает Серена в своём «инстаграме».

Вчера, 7 марта, на CBS вышло интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и её мужа, где ко всему прочему Маркл добавила, что когда она была беременна Арчи, во дворе были опасения и разговоры о том, насколько тёмной может быть кожа ребёнка, когда он родится.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!