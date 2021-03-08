Аргентинец Диего Шварцман о первом титуле на родине: это потрясающе

Девятая ракетка мира Диего Шварцман поделился эмоциями после того, как стал победителем турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе. В финальном матче Шварцман разгромил соотечественника Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 6:2. Это первый титул Шварцмана, завоёванный дома, в Аргентине.
«Это была эмоциональная неделя. Всё было иначе, потому что раньше рядом со мной не было семьи и друзей. Побывать в таких моментах, поделиться этим с ними и выиграть титул — это совершенно другое чувство. Это потрясающе…
Два года назад я дошёл до финала здесь и проиграл… Был очень недоволен, но два года спустя я вернулся и обыграл Франсиско, который является великим игроком. У Серундоло была впечатляющая неделя, я следил за ним с тех пор, как он прошёл квалификацию, я также знаю всю его семью, они были в том же клубе, где я начал играть в теннис ещё до рождения Франсиско», — рассказал Диего официальному сайту АТР.
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