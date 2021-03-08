Дарья Касаткина опубликовала яркое фото в купальнике

Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила женщин с 8 Марта и опубликовала яркое фото в купальнике.

«Всех женщин с нашим Днём! Мы делаем этот мир ярче и прекраснее», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной

Вчера, 7 марта, Дарья в первом круге турнира в Дубае за два часа уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

В середине февраля россиянка стала победительницей турнира в Мельбурне. В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, посеянную под 13-м номером, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила два часа девять минут. Для 23-летней Касаткиной это третий титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне (США), а в 2018-м победила на Кубке Кремля.

Александрова и Касаткина проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае