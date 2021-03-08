Дарья Касаткина опубликовала яркое фото в купальнике

Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила женщин с 8 Марта и опубликовала яркое фото в купальнике.
«Всех женщин с нашим Днём! Мы делаем этот мир ярче и прекраснее», — подписала снимок спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной
Вчера, 7 марта, Дарья в первом круге турнира в Дубае за два часа уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 1:6.
В середине февраля россиянка стала победительницей турнира в Мельбурне. В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, посеянную под 13-м номером, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила два часа девять минут. Для 23-летней Касаткиной это третий титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне (США), а в 2018-м победила на Кубке Кремля.
- 8 марта 2021
-
16:02
-
15:01
-
15:00
-
13:02
-
12:42
-
11:55
-
11:18
-
10:31
-
10:30
-
09:42
-
09:26
-
09:25
-
09:18
-
09:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:39
-
22:00
-
21:51
-
21:39
-
20:43
-
19:46
-
16:25
-
15:36
-
14:58
-
13:43
-
13:11
-
12:36
-
12:08
-
11:57
-
10:40
-
09:45
-
09:38
-
05:15
- 6 марта 2021
-
23:31
-
22:49