Рублёв — о победной серии: между турнирами ATP-500 были поражения, так что какая разница?

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей 20-матчевой победной серии на турнирах ATP-500. Рублёв стал третьим теннисистом после швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея по продолжительности серии успешных матчей.

«Честное слово, никогда не думаю о подобных вещах. А до начала турнира в Роттердаме даже ничего не слышал об этих сериях. В конце концов между этими турнирами у меня были и поражения, так что по большому счету какая разница? Выигрывать хочется всегда. А дальше уж как сложится.



Начало сезона оцениваю как нереально хорошее. Мы выиграли ATP Cup, потом я дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема» и уже выиграл один личный титул. Поэтому такому началу года я очень рад. Главное сейчас — продолжать работать и совершенствоваться», — приводит слова Рублёва Коммерсантъ.