«Весна пришла». Даниил Медведев поделился фотографией из Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию из Монте-Карло (Монако).

«Весна пришла», — написал Медведев.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

Ранее ATP официально объявила, что 15 марта Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира. Это стало ясно после того как Надаль не попросил уайлд-кард ни в один из трёх турниров, которые пройдут на этой неделе: Сантьяго (Чили), Марсель (Франция) и Доха (Катар).

Медведев, занимающий на данный момент третье место в мировом рейтинге, станет первым с 25 июля 2005 года игроком в топ-2 не из так называемой «большой четвёрки», куда входят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. В 2005-м второй ракеткой мира был австралиец Ллейтон Хьюитт.