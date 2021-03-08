Тим: я до сих пор большой фанат Федерера, поэтому очень рад, что он вернулся в тур

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о вернувшемся в тур швейцарце Роджере Федерере.

«Мы соперники, и, конечно, хотим побеждать друг друга на соревнованиях, но мне всё равно очень нравится смотреть, как он играет в теннис. Он так хорошо выглядит. Мне нравится как он играет, как подходит к теннису.



Я до сих пор его большой фанат, поэтому очень рад, что он вернулся, и что могу наблюдать за ним снова. Так думает большинство. Надеюсь, что он вернётся сильным», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.