Грачёва уступила черногорке Ковинич в 1-м круге турнира в Мексике

20-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (94-е место рейтинга WTA) уступила 26-летней представительнице Черногории Данке Ковинич (84-е место) в первом круге турнира «Гвадалахара», который проходит в Акапулько (Мексика), в трёх сетах – 6:3, 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа и 23 минуты.

На счету Грачёвой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 из 18 реализованных брейк-пойнтов (33%). У её оппонентки – 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7 попыток (86%).

Во 2-м круге турнира Данка Ковинич встретится с представительницей США – Лорен Дэвис (83-е место рейтинга WTA), которая в 1-м круге сломила сопротивление немки Анны-Лены Фридзам (7:5, 6:4).

Напомим, что призовой фонд турнира составляет $ 235 тыс.