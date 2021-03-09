Александрова – после поражения в Дубае: сложный период… впереди работа над ошибками

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась мыслями в своём «инстаграме» после боевого поражения от американки Кори Гауфф со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (8:10) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
«Сложный период… Впереди предстоит работа над ошибками. Спасибо всем, кто поддерживает меня», — обратилась Александрова к подписчикам.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Александровой.
Фолловеры поддержали спортсменку, а также внесли конструктивную критику: «Главное — хотя бы по чуть-чуть улучшать отдельные элементы игры, и результат рано или поздно не заставит себя ждать. А потом добавится и психологическая уверенность».
Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований – румынка Симона Халеп.
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