Александрова – после поражения в Дубае: сложный период… впереди работа над ошибками

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась мыслями в своём «инстаграме» после боевого поражения от американки Кори Гауфф со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (8:10) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Сложный период… Впереди предстоит работа над ошибками. Спасибо всем, кто поддерживает меня», — обратилась Александрова к подписчикам.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Александровой.

Фолловеры поддержали спортсменку, а также внесли конструктивную критику: «Главное — хотя бы по чуть-чуть улучшать отдельные элементы игры, и результат рано или поздно не заставит себя ждать. А потом добавится и психологическая уверенность».

Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований – румынка Симона Халеп.

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