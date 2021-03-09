У Алекса де Минора роман с британской теннисисткой
23-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор перестал скрывать отношения с британкой Кэйти Бултер (317-я в рейтинге WTA).
8 марта в своём «инстаграме» он выложил милое фото с Бултер, тем самым поздравив партнёршу с международным женским днём.
Пост доступен в «инстаграме» Алекса де Минора.
Кэти прокомментировала публикацию, используя смайлы с поцелуями: «Думаю, ты в порядке».
На пост также отреагировали коллеги пары. К примеру, британская теннисистка Фрея Кристи прокомментировала: «Наконец-то!!! Я так счастлива видеть этот пост».
О паре заговорили ещё во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Алекс после победы над Пабло Куэвасом во втором раунде в знак благодарности оставил на объективе камеры инициалы Бултер.
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