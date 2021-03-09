«Успех всей нации». В Белграде отметили рекорд Джоковича шумными гуляниями

8 марта сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP. На счету уроженца Белграда стало 311 недель на вершине табели о рангах. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.



Несмотря на пандемию, вечером в Белграде поклонники Джоковича устроили шумные уличные празднования с фейерверками и световым шоу, к которым присоединился сам Новак и его семья.



«Сегодня особенный день для меня, моей семьи, а также для всей Сербии. Спасибо за успех, который принадлежит не только мне, но и всей нации», — приводит слова из обращения серба к фанатам ABC.News.

Фан-аккаунт Джоковича в Твиттере поделился атмосферой прошедшего вечера:

Публикация доступна в «твиттере» @Slavica_NoleFam