Вероника Кудерметова уступила Белинде Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (34-я в рейтинге WTA) не сумела одолеть швейцарку Белинду Бенчич (12-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Матч завершился в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Бенчич 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем матче Бенчич предстоит встреча с ещё одной россиянкой Анастасией Потаповой.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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