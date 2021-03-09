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Ник Кирьос возобновил роман с бывшей девушкой

Ник Кирьос возобновил роман с бывшей девушкой
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австралийский теннисист Ник Кирьос восстановил отношения со своей девушкой Кьярой Пассари через несколько недель после расставания, сообщает Daily Mail.

Пару заметили и сфотографировали в аэропорту Сиднея, они ожидали рейс в родной город Кирьоса Канберру.

Информация о воссоединении появилась ещё 5-го марта, когда Пассари восстановила архивные фото с Ником, а также поделилась новым снимком с надписью «В пути» в своём «инстаграме», который прокомментировал Кирьос. Австралиец написал: «До скорой встречи», используя смайл «сердце».

Кирьос и Пассари начали встречаться в июле прошлого года, всего через три месяца после того как Кирьос расстался с российской теннисисткой Анной Калинской.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Кирьос дошёл до третьего круга, где в упорной борьбе проиграл представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Ник Кирьос расстался с девушкой
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