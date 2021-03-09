Бенчич – о Федерере: он возвращается в мой день рождения! Все считают дни

12-я ракетка мира Белинда Бенчич призналась, что очень рада возвращению на корт своего соотечественника 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарец не провёл ни одного матча с тех пор, как проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2020.
«Он возвращается в мой день рождения! Все считают дни. Я желаю ему удачи. Мы иногда общаемся, и он очень помогает мне некоторыми советами. Я хотела бы сыграть с ним на Олимпиаде в Токио», — цитирует Белинду журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».
У Бенчич есть положительный опыт игры в паре с Федерером. В 2018 и 2019 годах они выигрывали выставочный Кубок Хопмана.
10 марта Федерер проведёт первый матч после отсутствия на турнире АТР-250 в Дохе (Катар). Его соперник определится по результатам поединка между французом Жереми Шарди и британцем Даниэлем Эвансом.
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