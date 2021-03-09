Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину на турнире в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга она со счётом 2:6, 6:4, 6:1 обыграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. На счету Кузнецовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В следующем матче Кузнецова сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!