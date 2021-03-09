Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину на турнире в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга она со счётом 2:6, 6:4, 6:1 обыграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. На счету Кузнецовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.
В следующем матче Кузнецова сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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