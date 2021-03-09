Бенчич: животные должны быть на каждом турнире в качестве психологической поддержки

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич на своей странице в «Инстаграме» поделилась милой фотографией с котом. Сегодня, 9 марта, в матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ) она со счётом 6:4, 5:7, 6:4 обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
«Психотерапия после непростого трёхсетового мачта и трёх месяцев подряд в «пузырях» и отелях. Животные должны быть на каждом турнире в качестве психологической поддержки», — написала Бенчич.
Посмотреть фотографию можно на странице Белинды Бенчич в «Инстаграме».
В следующем матче Бенчич предстоит встреча с ещё одной россиянкой Анастасией Потаповой.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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