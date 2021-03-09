Рублёв и Карацев вышли в четвертьфинал парного турнира в Дохе
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал парного турнира в Дохе (Катар). В матче 1/8 финала они со счётом 7:6 (7:2), 6:2 обыграли Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори (оба — Италия).
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Российский дуэт 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету их соперников 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
В следующем матче соревнований Рублёв и Карацев сыграют с Марсело Мело (Бразилия) и Жаном-Жюльеном Роже (Нидерланды).
Во втором круге одиночного разряда Карацеву предстоит встреча с австрийцем Домиником Тимом, Рублёву — с французом Ришаром Гаске.
Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом
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