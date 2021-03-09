Светлана Кузнецова: не сомневаюсь, что могу соперничать с лучшими

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу (2:6, 6:4, 6:1) над пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ).

«Не сомневаюсь, что могу соперничать с лучшими, поэтому я просто хочу играть и наслаждаться теннисом.



В первом сете я чувствовала себя такой напряжённой, это было ужасное ощущение. Потом я сосредоточилась, попыталась сделать два-три удара, чтобы посмотреть, как пойдёт игра и как я смогу перегруппироваться, вот и всё», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.

В следующем матче Кузнецова сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.