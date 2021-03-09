Рыбакина выбыла с турнира в Дубае, во втором круге уступив Жабер

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга она со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6 уступила Онс Жабер из Туниса.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Рыбакина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Жабер 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем матче Жабер предстоит встреча с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая вышла в третий круг после отказа чешки Петры Квитовой от участия в турнире.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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