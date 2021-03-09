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Джокович: от осознания того, что я заслужил место среди легенд тенниса, у меня мурашки

Джокович: от осознания того, что я заслужил место среди легенд тенниса, у меня мурашки
Теннис / ATP 0
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Первая ракетка мира Новак Джокович поблагодарил болельщиков после того, как побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведённых на вершине рейтинга ATP.

«Будучи ребёнком, я мечтал выигрывать трофеи и стать лучшим в мире. Надежда была настолько сильной, что проявлялась сквозь финансовые трудности, травмы, сомнения, соревнования в эпоху величайших чемпионов, которых когда-либо видел этот вид спорта… Я смиренно иду по пути наших теннисных легенд и гигантов. От осознания того, что я заслужил своё место среди них, у меня мурашки. Это доказательство того, что всё возможно, если ты вкладываешь в это душу и тебя поддерживает команда, которая никогда не теряет веру в тебя.

Я благодарен за каждое сообщение поддержки. Это до сих пор доказывает мне, что спорт — это не только рекорды и трофеи. Неприятности, с которыми мы сталкиваемся, наши взлёты и падения, интенсивность, с которой мы идём к сумасшедшим, большим мечтам, — всё это объединяет нас друг с другом.

Я праздную этот момент и так счастлив, зная, что не только достиг важного рубежа, делая то, что я люблю, но и что у меня впереди ещё много лет игры в своём любимом виде спорта. Я ценю вас всех, спасибо вам большое», — написал Джокович.

Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в «Инстаграме».

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