«Женщина-кошка». Серена Уильямс поразила подписчиков фото в обтягивающем наряде

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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась в своём «инстаграме» фото в обтягивающем чёрном комбинезоне и на каблуках.

Наряд Серены Уильямс можно оценить в её «инстаграме».

Большинство подписчиков указало Серене на удивительное сходство с главной героиней комиксов о «Женщине-кошке».

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

На данный момент титулованная Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.

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