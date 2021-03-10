«Женщина-кошка». Серена Уильямс поразила подписчиков фото в обтягивающем наряде

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась в своём «инстаграме» фото в обтягивающем чёрном комбинезоне и на каблуках.
Наряд Серены Уильямс можно оценить в её «инстаграме».
Большинство подписчиков указало Серене на удивительное сходство с главной героиней комиксов о «Женщине-кошке».
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.
На данный момент титулованная Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.
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