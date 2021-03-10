Федерер – об отношениях с Надалем: знаю, что бы я ему не сказал, это останется между нами

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о близких взаимоотношениях с испанским теннисистом, второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

«Я видел, как растёт Рафаэль Надаль, он делал это прямо у меня на глазах. Он один из тех парней в большом теннисе, которому я могу позвонить и при этом знаю: что бы я ему не сказал, это останется только между нами. Я очень ценю то, что мы смогли построить такие отношения», — приводит слова швейцарца Tennis.World.

Сегодня, 10 марта Федерер вернётся на корт после годичного перерыва. Он не играл в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года.

Роджер сыграет во втором круге турнира АТР-250 в Дохе (Катар) против 28-й ракетки мира британца Даниэля Эванса. Матч начнётся в 18:00 по мск.

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