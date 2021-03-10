Хенмэн: Федерер вернётся, чтобы выигрывать крупные трофеи, а не быть статистом

Экс-четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн считает, что амбиции швейцарца Федерера после возвращения останутся на том же высоком уровне.
«Прежний уровень Роджера Федерера настолько высок, что я уверен, он возвращается не для того, чтобы подвести итоги карьеры и быть статистом. Он снова хочет участвовать в соревнованиях, чтобы выигрывать самые крупные трофеи. Да, это будет нелегко, ведь он приближается к 40-летию, но я уверен, Роджер очень много работает над этим.
На мой взгляд, Федерер – самый завораживающий игрок в нашем виде спорта. Поэтому важно наслаждаться им, пока он ещё соревнуется», — приводит слова британца издание Forbes.
В статусе действующего спортсмена Хенмэн в 6 встречах из 13 обыгрывал титулованного швейцарца.
Сегодня, 10 марта Федерер вернётся на корт после годичного перерыва. Роджер сыграет во втором круге турнира АТР-250 в Дохе (Катар) против 28-й ракетки мира британца Даниэля Эванса. Матч начнётся в 18:00 по мск.
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