Свитолина – о снижении призовых на турнирах WTA: для меня это сложно

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как влияет на мотивацию снижение призовых на турнирах WTA.

Общий призовой фонд в Дубае в этом году упал до $ 2,38 млн. по сравнению с $ 3,62 млн. в прошлом, при этом чемпион в одиночном разряде получит $ 287 тыс. вместо призовых в $ 900 тыс.

«Я думаю, для всех важно перестроиться, потому что прямо сейчас действительно происходит значительное снижение призовых денег. Лично для меня это сложно, потому что мы правда немного избалованы годами, когда призовые были действительно большими.

Теперь у игроков, наверняка, снизится мотивация играть в турнирах, где призовые суммы очень маленькие, они не захотят тратить на них силы перед, допустим, турнирами «Большого шлема».

Надеюсь, мы сможем постепенно улучшить положение и вернуться туда, где были раньше», — приводит слова Свитолиной FOX Sports.

Украинка потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

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