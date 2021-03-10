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Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она в двух сетах проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Кузнецовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Крейчикова выйдет на победительницу поединка между россиянкой Анастасией Потаповой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

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