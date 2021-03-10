Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она в двух сетах проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Кузнецовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
Крейчикова выйдет на победительницу поединка между россиянкой Анастасией Потаповой и швейцаркой Белиндой Бенчич.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 10 марта 2021
-
13:00
-
12:37
-
12:15
-
11:22
-
10:24
-
09:52
-
09:26
-
09:18
-
08:27
- 9 марта 2021
-
23:29
-
22:36
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:03
-
18:36
-
18:20
-
17:40
-
17:22
-
16:40
-
15:06
-
14:00
-
13:39
-
12:53
-
12:33
-
11:31
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
01:36
- 8 марта 2021
-
21:51
-
19:19
-
17:54
-
17:14
-
16:02