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Каролина Плишкова разгромно проиграла в третьем круге турнира в Дубае

Каролина Плишкова разгромно проиграла в третьем круге турнира в Дубае
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 6-е место в рейтинге WTA, неожиданно выбыла из борьбы за титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче третьего круга её уверенно переиграла американка Джессика Пегула (36-я в рейтинге WTA) с разгромным счётом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 53 минуты.

Вторая сеянная турнира Плишкова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Пегулы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Ранее Плишкова сенсационно уступила соотечественнице Каролине Муховой в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне (Австралия) в двух сетах со счётом 5:7, 5:7.

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Дубай (ж). 3-й круг
10 марта 2021, среда. 11:10 МСК
Джессика Пегула
36
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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