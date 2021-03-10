Каролина Плишкова разгромно проиграла в третьем круге турнира в Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 6-е место в рейтинге WTA, неожиданно выбыла из борьбы за титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче третьего круга её уверенно переиграла американка Джессика Пегула (36-я в рейтинге WTA) с разгромным счётом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 53 минуты.
Вторая сеянная турнира Плишкова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Пегулы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Ранее Плишкова сенсационно уступила соотечественнице Каролине Муховой в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне (Австралия) в двух сетах со счётом 5:7, 5:7.
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