Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Каролина Плишкова разгромно проиграла в третьем круге турнира в Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 6-е место в рейтинге WTA, неожиданно выбыла из борьбы за титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче третьего круга её уверенно переиграла американка Джессика Пегула (36-я в рейтинге WTA) с разгромным счётом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 53 минуты.

Вторая сеянная турнира Плишкова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Пегулы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Ранее Плишкова сенсационно уступила соотечественнице Каролине Муховой в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне (Австралия) в двух сетах со счётом 5:7, 5:7.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!