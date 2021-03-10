Гаске снялся с турнира в Дохе, Рублёв без борьбы прошёл в четвертьфинал

34-летний французский теннисист Ришар Гаске неожиданно снялся с турнира АТР-250 в Дохе (Катар). Он должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым (3) во втором круге.

Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргаду в своём «твиттере». Предположительной причиной отказа французского теннисиста могла стать травма ноги.

Рублёв продолжит движение по турниру в четвертьфинале, где сыграет с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичом и представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

В матче первого круга Гаске обыграл Блажа Ролу из Словении, который пробился в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.



Соревнования завершатся 13 марта. Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.