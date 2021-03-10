Дмитрий Турсунов: я достаточно накосячил в работе с Соболенко и Весниной

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о работе с представительницей Беларуси Ариной Соболенко и соотечественницей Еленой Весниной.

«Я фанател от работы с Ариной. Но распирает меня только в том случае, если человек хочет, мне трудно заставлять. В 2018 году я был счастлив больше всего? Да, было крутое время, мы побеждали, Арина поднялась в топ-15. Однако концовку игровой карьеры я любил не меньше. Но тогда не хватало ресурсов для дальнейшего развития.

Выводы по итогам работы с Соболенко? Слишком много переживаний на эту тему, а эмоции мешают делать выводы. Она безумно талантливая спортсменка, фанатик своего дела. Не знаю, что ей помешает стать первой в мире. Это лишь вопрос времени и взросления. Со мной или без меня. Я понимаю, какой вклад внёс в её прогресс, но она бы заиграла и с другими тренерами – вопрос, насколько быстро и качественно. Как бы я в себе ни сомневался, я разбираюсь в том, чем занимаюсь. Готов до упора спорить с любым, кто говорит иначе.



Вообще, мне по жизни надо быть более сдержанным. Все мы допускаем ошибки, вопрос, насколько другие люди готовы прощать их. Я накосячил достаточно в работе и с ней, и с Весниной – это факт. Сейчас делаю выводы и усиленно стараюсь себя корректировать. Я рад, что у меня осталось желание работать и развиваться.

В случае с Леной я себе поставил задачу поменять вещи в игре, которые она, на мой взгляд, не хотела менять. Надо было иметь больше чутья и понимания. Я, может быть, не проговаривал эти вещи вслух.



В случае с Ариной было гораздо больше косяков, просто с Леной мы работали недолго, возможно поэтому. Арина не очень любит критику на личном уровне, я же перегибал палку. Иногда забываешь, что ей на тот момент было 20 лет. Она в каких-то вещах очень взрослая, в каких-то не очень. Было благородное желание помочь ей во всех аспектах жизни, но критика не была востребована с её стороны, а я продолжал гнуть свою линию. На конфликте работать тяжело. Мы оба достаточно гордые, но кто-то должен был пойти навстречу. Возможно, я должен был быть мудрее и снисходительнее ко многим вещам. Она отличная девчонка со своими плюсами и минусами. Я излишне заострял внимание на минусах», — цитирует Турсунова Metaratings.

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