Потапова обыграла 12-ю ракетку мира Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она одержала волевую победу над 12-й ракеткой мира, швейцаркой Белиндой Бенчич (6) в трех сетах со счётом 6:1, 2:6, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Потаповой 7 эйсов, 12 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Её соперница 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Потапова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн.
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