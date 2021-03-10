Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Дохе, проиграв Тиму

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). В матче второго круга Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, уступил первому сеяному австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не использовал две возможности взять подачу соперника. Тим подал 9 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Тим сразится с пятым сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:4, 6:3.

Напомним, что для Карацева это был первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.