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Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, выиграв первый матч за год

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, выиграв первый матч за год
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл первый матч после возвращения в АТР-тур. Экс первая ракетка мира не выходил на корт в официальных матчах 404 дня.

Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты. Федерер 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Эванс выполнил 9 эйсов, сделал три двойные и взял одну подачу Федерера.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Федерер сразится с представителем Грузии Николозом Басилашвили, который в матче второго круга нанёс поражение обладателю уайлд-кард Малеку Жазири из Туниса со счётом 6:2, 6:2.

Доха (м). 2-й круг
10 марта 2021, среда. 18:20 МСК
Даниэль Эванс
28
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 5
7 10 		3 7
         
Роджер Федерер
6
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия
Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.
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