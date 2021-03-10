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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, одолев Макдональда

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, одолев Макдональда
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В матче второго круга третий сеяный Хачанов нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Хачанов подал шесть эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Макдональд пять раз подал навылет, допустил одну двойную и взял две подачи соперника.

За выход в полуфинал турнира категории АТР-250 в Марселе Хачанов поспорит с австралийцем Мэттью Эбденом, начавшим соревнования с квалификации. В матче второго круга Эбден обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, что первой ракеткой турнира в Марселе является россиянин Даниил Медведев, который вступит в борьбу завтра, 11 марта. Он стартует с матча с белорусом Егором Герасимовым.

Марсель. 2-й круг
10 марта 2021, среда. 18:20 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Маккензи Макдональд
120
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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