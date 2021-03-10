«Оно того стоило». Роджер Федерер — о возвращении после годичного перерыва

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в АТР-тур после годичного перерыва, связанного с двумя операциями на коленях.

Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

«Приятно вернуться. Счастлив, что стою здесь, независимо от того, выиграл я или проиграл — но очевидно, что победа лучше. Это был отличный матч. Дэн тоже хорошо сыграл. Также он был прекрасным партнёром по тренировкам. За последние две недели мы сыграли более 20 сетов и продолжили сегодня вечером.

Для меня это был долгий и трудный путь. Хотя мне понравилось. Это было огромным вызовом в моей теннисной карьере, и вернуться в моём возрасте не так-то просто. Вокруг меня была прекрасная команда, которая всегда меня поддерживала, что сделало возвращение намного проще, и оно того стоило. Невероятно доволен своим выступлением. Было приятно закончить бэкхендом по линии», — приводит слова 39-летнего Федерера пресс-служба АТР.