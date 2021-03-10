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«Оно того стоило». Роджер Федерер — о возвращении после годичного перерыва

«Оно того стоило». Роджер Федерер — о возвращении после годичного перерыва
Теннис / ATP 0
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в АТР-тур после годичного перерыва, связанного с двумя операциями на коленях.

Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

«Приятно вернуться. Счастлив, что стою здесь, независимо от того, выиграл я или проиграл — но очевидно, что победа лучше. Это был отличный матч. Дэн тоже хорошо сыграл. Также он был прекрасным партнёром по тренировкам. За последние две недели мы сыграли более 20 сетов и продолжили сегодня вечером.

Для меня это был долгий и трудный путь. Хотя мне понравилось. Это было огромным вызовом в моей теннисной карьере, и вернуться в моём возрасте не так-то просто. Вокруг меня была прекрасная команда, которая всегда меня поддерживала, что сделало возвращение намного проще, и оно того стоило. Невероятно доволен своим выступлением. Было приятно закончить бэкхендом по линии», — приводит слова 39-летнего Федерера пресс-служба АТР.

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия
Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.
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