Тим: мы играли по юниорам с Карацевым 10 или 11 лет назад

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в матче второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

«Мы играли по юниорам 10 или 11 лет назад, а также тренировались в Вене, так что он не был для меня абсолютным незнакомцем. Но он так сильно повысил свой уровень за последние полгода, особенно в прошлом месяце в Австралии.

В первом сете мы дошли до тай-брейка, который я проиграл, что было неприятно, но он немного помог мне в первом гейме второго сета: совершил две двойные ошибки. Проиграв равный сет, очень важно получить хороший старт в следующем. И это мне удалось. Довольно-таки быстро я повёл 3:0 и вернул уверенность. Я даже немного расслабился и заиграл лучше», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.

Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Дохе, проиграв Тиму