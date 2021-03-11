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410-я ракетка мира из Дании сенсационно вышел в четвертьфинал турнира в Сантьяго

410-я ракетка мира из Дании сенсационно вышел в четвертьфинал турнира в Сантьяго
Теннис / ATP 0

17-летний датский теннисист Хольгер Витус Носков Руне, пробившийся в основную сетку турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили) через квалификацию, сенсационно вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Бенуа Пэра, посеянного под вторым номером, в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Датчанин дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка. Руне впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира ATP.

За выход в полуфинал Хольгер, занимающий 410-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом (8). Турнир в Сантьяго с призовым фондом $ 393 935 завершится 14 марта.

Сантьяго. 2-й круг
11 марта 2021, четверг. 01:35 МСК
Хольгер Витус Носков Руне
410
Дания
Хольгер Витус Носков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Бенуа Пэр
29
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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