410-я ракетка мира из Дании сенсационно вышел в четвертьфинал турнира в Сантьяго
17-летний датский теннисист Хольгер Витус Носков Руне, пробившийся в основную сетку турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили) через квалификацию, сенсационно вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Франции Бенуа Пэра, посеянного под вторым номером, в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час.
Датчанин дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка. Руне впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира ATP.
За выход в полуфинал Хольгер, занимающий 410-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом (8). Турнир в Сантьяго с призовым фондом $ 393 935 завершится 14 марта.
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