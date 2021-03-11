Роджер Федерер: однажды я попробовал принять ледяную ванну. Не буду делать это вновь

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как будет восстанавливаться после первого за год матча в АТР-туре. Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу в трех сетах со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.
«Вы говорите с представителем старой школы. Однажды я попробовал принять ледяную ванну, мне не понравилось. Я не буду делать это вновь. Я не принимаю обезболивающие для удовольствия. Я использую их, когда они действительно нужны. Не думаю, что сегодня они понадобятся. Я буду разминаться, отправлюсь на массаж, посплю, а завтра буду правильно тренироваться. Всё очень просто», — приводит слова Федерера Reuters.
Следующим соперником Роджера будет грузин Николоз Басилашвили.
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