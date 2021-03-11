Хуан-Мартин дель Потро: это мой год. Я не хочу закончить карьеру из-за состояния здоровья

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, продолжающий попытки вернуться на корт после нескольких травм колена, сообщил, что хочет сыграть на Олимпиаде в Токио. Об этом чемпион US Open 2009 года сказал журналистам на мероприятии в Буэнос-Айресе, где его чествовали как лучшего аргентинского игрока последнего десятилетия.

«Думаю, это мой год. Олимпийские игры заставляют меня двигаться вперёд, это моя мотивация. Колено доставляет мне неудобства, но пока я не могу закончить свою историю. Я чувствую, что ещё могу что-то дать, поэтому продолжаю пытаться.

Иногда кажется, что я близок к возвращению, а в другие моменты думаю, что это будет сложно. Но внутри меня ещё что-то есть, и я буду бороться. Я хочу закончить карьеру в правильный момент, а не из-за состояния здоровья», — приводит слова дель Потро Reuters.