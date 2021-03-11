«Полотенце можно оставить?» Забавный момент с Федерером в первом матче после возвращения

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл первый матч после возвращения в АТР-тур. Экс первая ракетка мира не выходил на корт в официальных матчах 404 дня. Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу в трех сетах со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

После первого гейма случился забавный инцидент. Федерер хотел бежать за оставленным им полотенцем, но потом вспомнил, что может взять новое и обратился к судье: «А полотенце можно оставить там?» Арбитр на вышке подтвердил, что так и стоит поступить.

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Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты. Федерер 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Эванс выполнил 9 эйсов, сделал три двойные и взял одну подачу Федерера.

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