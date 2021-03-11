Потрясающий твинер Аслана Карацева в матче с Домиником Тимом в Дохе. Видео

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). В матче второго круга Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, уступил первому сеяному австрийцу Доминику Тиму в трех сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
В 10-м гейме первого сета астриец перебросил Аслана, вышедшего к сетке, но россиянин ответил потрясающим твинером и выиграл очко.
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Карацев 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не использовал две возможности взять подачу соперника. Тим подал 9 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Дохе Тим сразится с пятым сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.
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