Роджер Федерер: я смог сыграть так, как хотел. Это хороший знак

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы в первом матче за год. Во втором круге турнира в Дохе он обыграл британца Даниэля Эванса в трех сетах со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.
«Я смог сыграть так, как хотел. Это хороший знак и отличное чувство. Чем дольше продолжался матч, тем больше я выходил к сетке и чаще использовал свои шансы там. Это больше напрягает тело. Я рад, что смог показать мощную игру, хотя временами уставал», — приводит слова Федерера Reuters.
Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты. Федерер 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Эванс выполнил 9 эйсов, сделал три двойные и взял одну подачу Федерера.
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