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Анастасия Потапова разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

Анастасия Потапова разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Дубае, не смогла пробиться в полуфинал, разгромно проиграв представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в двух сетах со счётом 0:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Барборы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 835 490 Крейчикова поспорит либо со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, либо с американкой Кори Гауфф (WC).

В 2020 году победительницей турнира в Дубае стала румынка Симона Халеп. В финале она одолела Елену Рыбакина из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Дубай (ж). 1/4 финала
11 марта 2021, четверг. 13:10 МСК
Барбора Крейчикова
63
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Анастасия Потапова
88
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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