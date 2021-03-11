Анастасия Потапова разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Дубае, не смогла пробиться в полуфинал, разгромно проиграв представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в двух сетах со счётом 0:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Барборы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 835 490 Крейчикова поспорит либо со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, либо с американкой Кори Гауфф (WC).

В 2020 году победительницей турнира в Дубае стала румынка Симона Халеп. В финале она одолела Елену Рыбакина из Казахстана со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).